Ubisoft Singapour : le directeur du studio démis de ses fonctions

Les déboires continuent chez Ubisoft. Après les accusations de harcèlement au sein de l’entreprise, après la fausse prise d’otages la semaine dernière, on apprend que Hugues Ricour, le directeur d'Ubisoft Singapour, a été démis de ses fonctions après qu’un audit a été mené en interne. Dans un mail communiqué à tous les collaborateurs, et sur lequel nos confrères de Kotaku ont pu mettre la main, il est indiqué que suite à une inspection menée par des cabinets externes, "les résultats ne permettent pas à Hugues Ricour de continuer d’occuper son poste." La nouvelle a été confirmée par Michael Beadle (le directeur des publication) qui, dans le même temps, a précisé que Hugues Ricour restait un employé d’Ubisoft.

On rappelle que son nom figurait déjà parmi les managers accusés d’harcèlement sexuel, sachant qu’il œuvre chez Ubisoft Singapour depuis 2009 et a été nommé directeur en 2018. D’ailleurs, quand on parle d’Ubisoft Singapour, on pense forcément à Skull & Bones qui est en développement depuis une éternité maintenant. Autant vous dire que même si d’autres membres de l’exécutif assureront l’intérim (le directeur des opérations Matthew Thorpe, et la directrice des ressources humaines Debbie Lee), il y a de fortes chances que le projet connaisse encore d’autres remous.