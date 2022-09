Tron Identity : un visual novel surprenant par les créateurs de John Wick Hex

Il fut le jeu qui a ouvert le bal des annonces du Disney & Marvel Games Showcase cette nuit, Tron identity a surpris son monde en révélant son concept de jeu. Il ne s'agira pas d'un jeu d'action avec course-poursuite de motos ultra classes, mais d'un visual novel où ça risque de constamment jacter. Cette approche inattendue validée par Disney est l'oeuvre de Bithell Games, studio qu'on a connu pour John Wick Hex et Thomas Was Alone. Prévu uniquement sur PC pour 2023, Tron Identity va nous plonger dans une nouvelle grille, oubliée par son créateur mais qui a réussi à évoluer de son côté. C'est lorsqu'un crime y est commis que Query, un programme de détective, est chargé de retrouver l'auteur de ces méfaits. Il va donc falloir interroger les suspects et réunir les indices afin de reconstituer la vérité. Chaque décision prise aura un impact sur l'histoire, provoquant une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais, tout dépendra des mots qui seront choisis par vos soins. Il sera possible de faire alliance avec d'autres personnages, ou à l'inverse les rejeter ou carrément les dérégler. Voici le teaser trailer qui ne dévoile rien, et quelques screenshots pour mieux comprendre le jeu.