Tortues Ninja Les Mutants se Déchaînent : un nouveau beat'em all avec la DA du film d'animation

L'Édition Collector est livrée avec un accès au season pass pour plus de contenu génial après le lancement, ainsi que des objets de collection exclusifs, dont une statue emblématique de camionnette à pizza, un panneau LED pizza et bien d'autres choses encore, le tout dans une incroyable boîte Collector !

Assurément les Tortues Ninja ont le vent dans le dos. Entre les films d'animations et les jeux vidéo, nos 4 tortues adeptes d'arts martiaux fascinent encore en 2024. Preuve en est avec l'annonce de Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent, ou Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed pour le titre original, qui arrivera sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 18 octobre prochain. Il s'agira d'un beat'em all développé par le studio "A Heartful of Games" et qui reprend la direction artistique proposée par le fil d'animation Ninja Turtles : Teenage Years sorti en 2023. D'ailleurs, il s'agit même d'un prolongement de l'histoire du film. Un trailer nous permet d'avoir un aperçu du gameplay, qui sera proche d'un beat'em all à l'ancienne, avec une touche de modernité pour coller aux canons d'aujourd'hui.Des éditions collectors physique sont annoncées, mais uniquement sur PS5 et Nintendo Switch.