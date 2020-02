The Yakuza Remastered Collection : une vidéo qui sent bon la nostalgie pour la sortie de la compil'

Masayoshi Yakoyama (le directeur de Yakuza 5), Takaya Kuroda (l’acteur incarnant Kiryu) et Hidenari Ugaki (l’acteur incarnant Majima) dans une vidéo où les trois acolytes passent en revue l'historique de la série. Classe.Pour mémoire, on rappelle que The Yakuza Remastered Collection comprend les versions remasterisées de Yakuza 3, 4 et 5, aussi bien en dématérialisé qu'en physique. "On retrouve les trois jeux dans un digipack d’un rouge flamboyant, orné du tatouage de dragon emblématique de Kazuma Kiryu, détaille le PlayStation Blog . Le pack contient également un bonus atypique, destiné aux fans de longue date de la série."Comme pour pousser les fans à l'achat, Sony Interactive Entertainment rappelle que Yakuza 5, au moment de sa sortie chez nous sur PS3, n'était proposé qu'en digital. "