The Telltale Batman Shadows Edition : la compil' annoncée sur consoles et PC, la Xbox One et Steam prioritaires

Batman : A Telltale Game Series et l'arc The Enemy Within. Mieux, elle est dès à présent disponible sur Xbox One (29,99€) et Steam (28,46€ avec une réduction de 25%) ; la PS4, la Nintendo Switch et l'Epic Games Store seront servis ultérieurement.Bien évidemment, si vous avez déjà bouclé les 10 épisodes que compte les deux jeux, vous pouvez vous contenter du mode "Shadows" contre 4,99€. "Il apporte un nouveau regard sur les événements du Batman de Telltale, nous explique-t-on. Revivez les différents épisodes agrémentés d’un gameplay et de textures remis au goût du jour, et explorez l’univers torturé du Chevalier noir, plus sinistre que jamais."Lors des Game Awards 2019, Telltale Games a dévoilé The Wolf Among Us 2 ; un miracle quand on sait d'où le studio revient