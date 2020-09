The Signifier : le jeu daté sur PC, une vidéo avec du gameplay dedans

le Dreamwalker, un scanner cérébral controversé qui permet d’explorer l’esprit à travers les informations glanées par les sens et de vous aventurer dans la mémoire d’un défunt." Il faudra se familiariser avec cet appareil pour enquêter sur la mort de la vice-présidente de la plus grande entreprise technologique du monde.



A l'image de The Medium, le joueur devra jongler entre trois dimensions - la réalité, l'objectif et le subjectif - pour résoudre des énigmes, débloquer des strates de dialogues et déchiffrer de multiples mystères. Par ailleurs, on nous promet un scénario complexe avec des moments de tension, mais sans jumpscare. Enfin, The Signifier devrait conduire à "u

The Signifier se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Raw Fury. L'occasion pour les développeurs de mettre en avant "n questionnement sur les implications de l’IA, les intrusions dans la conscience, la vie privée et la vision du monde tel qu’il est réellement ou en tant que création subjective de l’esprit." Bref, on s'attend à de sacrés maux de tête.Quoi qu'il en soit, The Signifier sortira le 15 octobre sur PC, et pas avant début 2021 sur PS4 et Xbox One.