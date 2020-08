Arrivé sur PC en début d'année, le puzzle-game The Pedestrian était présent lors du State of Play où un trailer a été diffusé, dévoilant au passage la date de sortie du jeu sur PS4. Rappelons que ce jeu proposera aux joueurs de résoudre divers énigmes, tout en se déplaçant sur les surfaces planes d'un environnement en 3D. The Pedestrian sortira début 2021 sur la PS4. Si vous souhaitez essayer ce titre d'ici là, sachez qu'une démo gratuite est disponible sur PC via Steam à cette adresse.