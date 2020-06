The Messenger : d'après le Microsoft Store, le jeu est en approche sur Xbox One

Manifestement, le Microsoft Store ne s'est pas contenté de dévoiler la date de sortie d'Observation sur Xbox One. En effet, la boutique de Redmond a également révélé celle de The Messenger qui, a priori, devrait débarquer au même moment, à savoir le 25 juin prochain. "Lorsqu'une armée de démons débarque dans son village, un jeune ninja est appelé à traverser un monde maudit afin de livrer un parchemin clé à la survie de son clan, nous rappelle-t-on. Ce qui débute comme un classique jeu d’action-plateforme se révèle rapidement comme une grande aventure remplie d'émotions fortes, de rebondissements et de calembours."Pour mémoire, le jeu de Sabotage Studio est sorti durant l'été 2018 sur PC et Nintendo Switch, avant d'atterrir sur PS4 l'année suivante. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre test de The Messenger à cette adresse . Enfin, n'oublions pas la présence du DLC "Picnic Panic" qui est gratuit, contrairement à l'OST dont les packs sont payants sur PC.