Observation : le jeu bientôt disponible sur Xbox One ? Le Microsoft Store l'annonce

"est un thriller de science-fiction spatiale évoquant les circonstances de la disparition des équipiers d'Emma Fisher. Vous incarnez S.A.M., l’intelligence artificielle de la station, et utilisez les systèmes et caméras du bord pour aider Emma à rétablir le contact et à comprendre ce qui est arrivé à la station, à l’équipage, et à S.A.M. lui-même."



On rappelle qu'Observation est sorti sur PS4 et l'Epic Games Store il y a plus d'un an (21 mai 2019), avant d'arriver sur Steam le 21 mai dernier. Actuellement, le jeu coûte 20,99€ sur PC, et 24,99€ sur la console de Sony Interactive Entertainment.