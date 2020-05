Observation : un trailer de lancement pour célébrer la sortie du jeu sur Steam

On aurait tendance à l'oublier, mais ça fait déjà un an qu'Observation est disponible sur PS4 et l'Epic Games Store. Aujourd'hui, Devolver Digital dégaine un trailer de lancement pour annoncer que le jeu fait enfin son apparition sur Steam , à prix réduit qui plus est. En effet, jusqu'au 28 mai prochain, il y a moyen de se le procurer pour 10,49€ alors qu'il coûte habituellement 20,99€. On rappelle qu'Observation permet d'incarner SAM, l'intelligence artificielle d'une station spatiale, pour aider Emma Fisher à comprendre la mystérieuse disparition de ses équipiers.Au cas où, nos impressions sur le jeu se trouvent à cette adresse