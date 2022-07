The Lost Wild : un survival horror en vue FPS à la sauce Jurassic Park, 1er trailer

utiliser le feu et des armes non létales. "Dans The Lost Wild















, les dinosaures sont curieux et de nature à s’adapter, mais ils peuvent reculer quand ils sont surpris ou intimidés, nous explique-t-on. Observez bien leur comportement et vous trouverez peut-être comment les vaincre."



augmenter nos chances de survivre. Malgré toutes les précautions prises, si l'on se fait repérer par l'une des créatures, deux solutions s'offriront à nous : fuir ou intimider les prédateurs. Dans le premier cas, on pourra tirer profiter de l'environnement pour les semer, voire se cacher et laisser la menace s'éloigner. Pour les effrayer, on nous explique qu'il y aura moyen d'The Lost WildLa sortie de The Lost Wild n'est pas prévue avant 2024 sur PC, sans que l'on sache si une annonce sur consoles aura lieu entretemps.

une mystérieuse voix émise par une radio pour tenter de recoller les morceaux de l’histoire et comprendre ce qu'il s’est passé.Comme on peut s'en douter, l'exploration sera au coeur de The Lost Wild, ne serait-ce que pour mettre la main sur des objets utiles et