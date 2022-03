The Last Blade 2 : deux superbes éditions shockbox NeoGeo par Pix'n Love

Alors que KOF XV continue de marquer des points en nous annonçant un DLC gratuit en la personne d'Omega Rugal, du côté des Français de Pix'n Love, on continue de crier tout l'amour qu'ils ont pour SNK et l'époque révolue de la NeoGeo. Si la Rolls Royce des consoles n'est plus, son héritage continue de perdurer avec notamment la sortie d'éditions collectors shockbox NeoGeo d'anciens titres réédités sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et les nouvelles machines aussi. L'éditeur français passionné de rétro avait d'ailleurs donné rendez-vous aux collectionneurs à 16 heures pétantes pour nous annoncer l'arrivée de The Last Blade 2 dans une boîte collector qui respecte tous les codes de la NeoGeo. Trois éditions sont prévues, la version standard classique, une édition shockbox avec le visuel d'origine et une autre remaniée pour lui donner ce côté estampe japonais qui tape tout de suite dans l'oeil. A cela s'ajoute une lithographie réalisée sur un authentique papier japonais Washi, et signé de la main de l’artiste Tonko. De quoi lui donner une valeur encore plus symbolique. Les précommandes seront ouvertes à partir du 23 mars 2022 à 17h sur le site de Pix'n Love.



The Last Blade - Édition shockbox NeoGeo classique

- Le jeu

- Une boîte shockbox NeoGeo officielle

- Un artbook de 80 pages

- L’OST en format CD

- Cinq lithographies.











The Last Blade - Édition shockbox NeoGeo collector

- Le jeu

- Un tirage d’art sur papier japonais Washi, et signé de la main de l’artiste Tonko

- Une boîte officielle SNK

- Un artbook de 80 Pages

- L’OST en format CD

- Cinq lithographies.