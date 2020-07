The Gunk : les créateurs de SteamWorld présentent leur nouveau jeu, un 1er trailer

The Gunk. "Embarquez pour une toute nouvelle aventure dans un monde vaste et exotique où vous rencontrerez des ennemis terrifiants et des énigmes complexes dans votre quête pour percer le mystère d’une planète oubliée", peut-on lire sur le Xbox Wire . Comme on peut le voir dans le trailer, le but sera de retirer toute la crasse qui recouvre le globe à l'aide de notre gant, et redonner ainsi à la nature toute sa splendeur.Bien évidemment, au fur et à mesure que l'on aspirera de la substance noire, des nouveaux endroits de la planète se dévoileront. Ces zones permettront, sans doute, de comprendre comment toute la saleté a pris forme sur la planète. The Gunk est prévu pour septembre 2021 sur Xbox Series X, Xbox One et PC, et sera proposé au prix de 29,99€.