The Cursed Knight : un jeu Megadrive sort en 2022, c'est réalisé par 3 Français

2022, à l'heure de l'Unreal Engine 5 et des démos techniques de plus en plus photo-réalistes, certains développeurs de jeux vidéo résistent à l'envahisseur. C'est le cas deArnaud Demarais et Guilhem Mercier qui ont profité du premier confinement pour se lancer un défi : réaliser un jeu Megadrive, à l'ancienne, pour honorer une période qu'ils chérissent tant : celle de leur enfance. Avec leur savoir-faire et leur courage, ils ont réussi à produire The Cursed Knight, un action-plateformer comme on en trouvait dans les années 80 et 90. Après un mois de 2 ans de développement, le jeu a été finalisé il y a quelques mois et il s'apprête désormais à bénéficier d'une campagne Kickstarter afin de financer la sortie physique du jeu. C'est d'ailleurs avec l'aide de la société Broke Studio que The Cursed Knight verra le jour via une véritable cartouche Megadrive / Genesis qu'il sera possible d'insérer dans n'importe quelle console de l'époque. campagne de financement participatif sera lancée le 15 avril prochain, mais en attendant, un trailer officiel a été posté sur la chaîne Gangeek Style, tenue par Fawzi Zaidi, l'un des plus grands spécialistes et collectionneur de la NeoGeo du YouTube game . Rien que pour ça, on partage.