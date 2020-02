Test Trust Gaming : faut-il craquer pour le clavier GXT 865 ASTA et la souris GXT 900 Qudos ?

Le Test

La marque hollandaise Trust revient cette année avec deux nouveaux produits : le clavier mécanique GTX 865 et la souris RGB GXT 900 Qudos. Des périphériques gaming plus classiques que la fameuse souris verticale que nous avons essayée il y a quelques mois. Habitué à voir les produits de la maison dans les rayons des grandes surfaces à des tarifs plutôt bas, on se disait qu’il ne fallait pas s’attendre à de la grande qualité ; en fait, on a été sacrement surpris dès le déballage. Loin de l’image d'attrape-gogo qui colle à Trust, les deux accessoires sont d'une efficacité particulièrement appréciable.

CLAVIER GTX 865 ASTA





Tout de suite, l'Asta nous a surpris par sa finition et son poids. Loin d’un clavier en plastique plus léger qu’une plume, le GTX 865 respire la qualité. Avec 1 152 grammes sur la balance, il offre un châssis en plastique très solide, surmonté d’une plaque en aluminium qui enchâsse les switches mécaniques de chaque touche. L’ensemble offre une robustesse à toute épreuve et ne bouge pas d’un iota une fois posé sur le bureau. Le câble USB est tressé, tandis que la prise USB dispose d’un petit capuchon pour éviter que les connecteurs ne prennent la poussière. De même, pas de tortillon en fer pour maintenir le câble enroulé, mais un petit strap en velcro bien pratique si vous êtes un joueur nomade. Le clavier offre, en outre, un système de cable-management pour faire sortir le câble au milieu ou sur les côtés, tandis qu’un outil pour démonter les touches est niché dans un petit logement situé sous la bête. Le GXT 865 offre des dimensions honorables, avec 444 x 133 x 41mm, une touche Entrée de grande taille, et un pavé numérique complet. Les 104 touches activent des switches Red linéaires (de provenance non-identifiée) garantis pour 50 millions de frappes, et offrant une résistance classique de 45 grammes.

UN VRAI SPARTIATE ?

Que ce soit au toucher, en jeu, ou en frappe, le clavier se comporte très bien : on n’a pas vraiment senti de différence avec les switches référence du secteur, à savoir les Red de Cherry. Les touches offrent une découpe nette, sans aucune arête ; c'est largement au niveau de produits considérés comme plus haut de gamme. Bien sûr, l’anti-ghosting complet est de mise pour ne rater aucune commande, même lorsque plusieurs touches sont pressées simultanément. Vous l’aurez compris, le clavier Trust Asta offre de solides bases, mais fait aussi quelques compromis afin de conserver son tarif accessible. La première surprise est l’absence complète de software pour piloter le périphérique : si vous en aviez marre d’installer des pilotes à chaque nouveau clavier, soyez rassurés. Néanmoins, si l’envie vous prend de paramétrer le tout, sachez qu’il ne sera pas possible de programmer des macros, des touches, ou quoi que ce soit d’autre. Autre poste d’économie : le GXT 865 est un clavier multicolore et non RGB. La différence ? Ici, pas de LED capable de changer de couleur selon vos envies. Le clavier dispose d’un rétroéclairage monochromatique pour chacune des rangées de touches, c'est-à-dire blanc, rouge, orange, vert, bleu et violet.

Autant vous dire qu’avec un tarif pareil, on n’a pas grand-chose à reprocher à ce produit qui offre un rapport qualité/prix particulièrement imbattable.

Inutile de songer à modifier ces couleurs, ou d’opter pour un éclairage uni lorsque l’on n’est pas fan du délire arc-en-ciel. Ceci dit, on peut tout de même choisir entre plusieurs variations d’éclairage via une combinaison de touches sur le clavier (Fn + arrêt défil), ce qui permet de choisir parmi l’un des sept modes pré-réglés (dont l’extinction complète du tout). Le même type de raccourci permet également d’avoir accès aux onze touches multimédia d’accès direct, tandis que l’on dispose bien sûr de la possibilité de désactiver la touche Windows afin d’éviter les retours bureau en plein jeu. Au final, on se retrouve avec un ASTA GXT 865 au prix de 59,99€, sachant que l’on peut aisément le trouver à bien moins cher en ligne - aux alentours de 40€. On l’a même vu affiché à 34,99€ sur Amazon, ce qui en fait très certainement le clavier mécanique le moins cher du marché. Autant vous dire qu’avec un tarif pareil, on n’a pas grand-chose à reprocher à ce produit qui offre un rapport qualité/prix particulièrement imbattable si vous êtes à la recherche d'un clavier mécanique dénué des fonctionnalités habituelles des modèles haut de gamme. Précisons que le clavier marche parfaitement sur les consoles actuelles, qu’il s’agisse de la PS4 ou de la Xbox One.

Les +

Le poids conséquent

La qualité de fabrication

La touche "Entrée" imposante

Le cable-management

Un clavier mécanique à ce prix, c’est donné !

Les –

Multicolore, pas RGB

Aucune macro

La note JEUXACTU : 4/5

SOURIS GXT 900 QUDOS





Tout comme le clavier ASTA, la souris GXT 900 cache bien son jeu, et s’avère en réalité être une concurrente à la fiche technique particulièrement solide face aux produits des grandes marques telles que Steelseries, HyperX, Mad Catz ou Logitech. Contrairement au clavier testé ci-dessus, cette souris gaming ne semble pas avoir été faite à l’économie. Ici, on retrouve un logiciel complet permettant de paramétrer l’intégralité des sept boutons, ou de définir les options RGB pour que la bête clignote de la même manière, et dans les tons désirés. Au déballage, on trouve un accessoire 100% plastique (sans revêtement soft-touch) à la forme plutôt ergonomique, et qui nous rappelle pas mal de références du segment. Adaptée aux prises palmgrip ou clawgrip, la souris est particulièrement légère avec à peine 105 grammes sur la balance. Elle offre une glisse dans la moyenne grâce aux deux larges patins en téflon (qui manquent un peu d’épaisseur), ainsi qu’un câble USB tressé. On retrouve le petit capuchon qui protège la prise USB, et le strap en velcro pour enrouler le câble lors des déplacements, ce qui est un bon point pour les joueurs nomades. On apprécie aussi les deux boutons de pouce particulièrement larges, la molette gainée de caoutchouc très précise, ainsi que le clic gauche qui adopte une forme incurvée et accueille très bien le doigt des adeptes du palmgrip.

SIMPLE ET EFFICACE

En ce qui concerne le matériel embarqué, Trust n’a pas pris de risque puisque la GXT 900 intègre le capteur PixArt PWM 3360 que l’on retrouve dans la majorité des souris concurrentes. Ce capteur optique permet à l'accessoire de monter jusqu’à 15 000 DPI, avec un taux de transfert USB réglable sur 125/250/500 et 1 000Hz. Le seul point d’interrogation concerne les switches sous les clics principaux puisque Trust ne communique pas dessus. Comme la concurrence, la Qudos bénéficie d'une mémoire qui permet de stocker jusqu’à douze profils de jeu différents, afin de pouvoir retrouver ses réglages même lorsqu’on change de PC. La souris permet en outre de changer les DPI à la volée avec six paliers configurables, sachant que la couleur du logo et de la molette dépendent du palier choisi. Bien sûr, là aussi, tout est intégralement configurable. Sachez d’ailleurs que le logiciel est clair et très intuitif, ce qui est une excellente surprise tant on est souvent confrontés à des softwares désastreux. Attention cependant, le logiciel n’est pas unifié chez Trust, ce qui veut dire qu’il en faudra un par périphérique. À l’utilisation, on n’a pas vraiment grand-chose à reprocher à la Trust Qudos, si ce n’est son revêtement un peu cheap pour une souris affichée à ce tarif. Toutefois, les prestations sont tout à fait correctes, et avec son tarif constaté de 55€, la GXT 900 Qudos est une sérieuse concurrente à des tauliers du secteur comme la SteelSeries 310 (Rival et Sensei), la Mad Catz RAT4 ou encore les Corsair Glaive.

Les +

RGB

Le logiciel clair et intuitif

Le clic gauche incurvé

Une molette de qualité

Les –

Pas de revêtement soft touch

Les patins chiches en surface et en épaisseur

La note JEUXACTU : 3/5