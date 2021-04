Tandem A Tale of Shadows : l'histoire du jeu racontée en vidéo, Emma et Fenton partent à l'aventure

Tandem : A Tale of Shadows s'illustre à nouveau par le biais d'un story trailer mis en ligne ces derniers jours par Hatinh Interactive. L'occasion de rappeler que le jeu permettra de suivre les pérégrinations d'Emma, une fillette de 10 ans fascinée par les illusionnistes de la famille Kane. D'ailleurs, elle ne va pas hésiter à partir à la recherche du fils aîné Thomas Kane dès qu'elle apprendra sa mystérieuse disparition.



Pour franchir les 48 niveaux de Tandem : A Tale of Shadows, elle pourra compter sur l'aide de sa peluche Fenton. La coopération sera au coeur du gameplay, sachant que chacun des personnages disposera de sa propre perspective (vue du dessus pour Emma, vue de côté pour Fenton), ce qui sera également vrai pour leurs caractéristiques. Enfin, prenant place dans un manoir, le jeu permettra d'explorer cinq univers au terme desquels se trouveront des boss.



La sortie de Tandem : A Tale of Shadows est prévue pour cette année sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.





