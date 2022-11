Tales of Symphonia Remastered tient sa date de sortie, un trailer et des images à découvrir

Tales of Symphonia Remastered sortira le 17 février 2023 sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'annonce Bandai Namco Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer et une poignée d'images. Naturellement, on nous promet des graphismes améliorés, une jouabilité repensée et des nouvelles fonctionnalités.Autre point à retenir : Tales of Symphonia Remastered se déclinera en deux éditions. L'édition standard ne sera disponible qu'en dématérialisé, tandis que l'édition de l'Élu, elle, sera proposée en physique. Elle contiendra Tales of Symphonia Remastered, un boîtier en métal, trois illustrations et des autocollants de personnages. L'édition de l'Élu est d'ores et déjà affichée en précommande à cette adresse au prix de 49,99€.