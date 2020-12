Les joueurs qui aiment les challenges bien hardcores vont pouvoir passer une excellente fin d'année, car on vient d'apprendre lors des Game Awards 2020 que Super Meat Boy Forever allait bientôt sortir. La Team Meat nous a donc dévoilé un tout nouveau teaser, dans lequel on découvre que le jeu débarquera le 23 décembre 2020 via l'Epic Game Store.