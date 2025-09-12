Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : un remaster pour les 2 jeux pour les 40 ans de Mario

Après des années de rumeurs et d’attente, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 vont enfin faire leur entrée sur Nintendo Switch et Switch 2, dès le 2 octobre 2025. Et on n'aura pas besoin d'attendre bien longtemps, puisque les deux titres sont attendus pour le 3 octobre prochain. Ces remasters promettent quelques améliorations classiques : résolution améliorée, interface modernisée, possibilité de jouer en mode classique ou avec commandes par mouvements gyroscopiques de la Wii, lecture des musiques depuis le menu principal, et du contenu supplémentaire pour le livre d’histoires d’Harmonie. Sur Switch 2, une mise à jour gratuite permettra l’affichage en 4K, histoire de faire briller les étoiles comme jamais. Les puristes apprécieront, même si le fond du gameplay reste inchangé.





Mais le vrai choc ne se trouve pas dans la galaxie, mais dans le prix. À 40€ l’opus, Nintendo adopte une politique tarifaire plus agressive que pour le précédent pack Super Mario 3D All-Stars, qui proposait trois jeux pour moins cher. La question se pose : le contenu a-t-il été substantiellement remanié pour justifier ce coût ? Ou allons-nous simplement roucouler comme de gros pigeons et payer pour le plaisir de revisiter des classiques en HD ? Le mystère reste entier. Cela dit, pour accompagner cette réédition, Nintendo lance également de nouveaux amiibo (Mario et Luma, Rosalina et Luma), ainsi qu’un storybook, réplique du fameux livre de Rosalina. Des objets de collection qui viendront compléter le fan service et, soyons honnêtes, le ticket moyen par joueur. La sortie de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est programmée au 2 octobre 2025.































