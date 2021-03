Super Bomberman R Online : le jeu arrive sur consoles et PC, le cross-play au programme

Super Bomberman R Online va sortir cette année sur Xbox One, PC, Nintendo Switch et PS4, et que la rétrocompatibilité permettra également d'en profiter sur Xbox Series X, Xbox Series S, et PS5. On rappelle que ce free-to-play est déjà disponible sur Stadia depuis l'année dernière, et que jusqu'à 64 joueurs doivent régler leurs comptes à travers 16 arènes. Battle royale oblige, le nombre de champs de bataille diminue au fur et à mesure que les personnages s'éliminent, le dernier debout étant désigné vainqueur.



Si le jeu est gratuit donc, il est quand même possible de se procurer le pack Premium contre 9,99€. Il "

Konami fait savoir par le biais d'un communiqué officiel quedonne accès à 14 personnages supplémentaires tirés de célèbres licence de Konami comme Gradius, Silent Hill ou encore Castlevania, et permet de créer des parties privées avec des règles personnalisées qui incluent le mode 'Bataille 64', le mode 'Standard' jusqu’à 16 joueurs et le mode 'Grand Prix'. Ce dernier divise les joueurs en deux équipes composées de 3 bombardiers ou moins. À la fin des deux rounds, l’équipe avec le nombre de points le plus élevé remporte la partie."Enfin, si les développeurs promettent de communiquer de plus amples informations prochainement (dont la date de sortie, sans doute), on sait déjà que le cross-play sera de mise. Une excellente nouvelle.