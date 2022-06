Super Bomberman R 2 annoncé sur consoles et PC, un trailer et un nouveau mode multi avec 16 joueurs

Super Bomberman R 2. "

Vous pouvez aussi créer et partager vos propres niveaux."



On rappelle que Super Bomberman R s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde, et qu'une version free-to-play (Super Bomberman R Online) est sortie par la suite. D'ailleurs, on a appris récemment que les serveurs allaient fermer, Konami ayant précisé dans la foulée que des projets en lien avec la licence étaient dans les tuyaux. On en connaît donc déjà un. Super Bomberman R 2 est attendu pour 2023 non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.





Convié lui aussi au Nintendo Direct Mini, Konami en a profité pour dégainerCet opus voit l'arrivée du tout nouveau mode Château, où jusqu'à 15 joueurs doivent coopérer pour ouvrir des coffres tandis qu'un autre joueur tente de les en empêcher, est-il indiqué dans le communiqué pour ceux qui s'interrogeraient sur les nouveautés par rapport au premier épisode sorti le 3 mars 2017 - soit en même temps que la Nintendo Switch.