Subnautica : plus de 5 millions de jeux écoulés dans le monde, c'est un vrai succès

Subnautica, le jeu de survie sous-marine d'Unknown World, est un véritable carton commercial. En effet, les ventes viennent de franchir la barre symbolique des cinq millions. Le chiffre a été dévoilé par Charlie Cleaveland, cofondateur du studio, lors d'une interview accordée à nos confrères de GamesIndustry.biz ; il regroupe les cumule les exemplaires écoulés sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One et PS4.A noter que ces 5,23 millions ne prennent pas en compte les copies distribuées gratuitement. Ces dernières sont particulièrement importantes, puisque l'on sait que lorsque Subnautica était offert sur l'Epic Games Store en mars 2019, il avait été téléchargé 4,5 millions de fois en deux semaines. Rappelons que le jeu est sorti en janvier 2018 (après un Early Access débuté en décembre 2014), tandis que sa suite, Subnautica : Below Zero, est arrivée en accès anticipé l'an dernier.