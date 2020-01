Star Wars Knights of the Old Republic : un remake en développement ? La rumeur qui agite les fans

Si l'on en croit nos confrères de Cinelinx - qui s'appuient sur deux sources concordantes - un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic serait en cours de développement. Il s'agirait d'une nouvelle version du jeu, moderne, mais également adaptée au nouvel arc narratif pris par la série depuis son rachat par Disney. Le scénario serait donc canon, et le gameplay combinerait des éléments de KOTOR et KOTOR 2 afin de créer une expérience unique. Bien sûr, tous les fans qui ont poncé les deux jeux espèrent que la recette ne sera pas trop bouleversée, et que l'on pourra y retrouver les mécaniques qui ont fait le succès de la série.



On sait qu'Electronic Arts travaille actuellement sur plusieurs projets estampillés Star Wars, même si l'on ignore pour l'instant quels sont les studios impliqués. Quoi qu'il en soit, l'EA Play 2020 devrait être l'occasion d'obtenir des précisions sur les intentions de l'éditeur américain.