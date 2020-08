Star Citizen : un splendide trailer fait le tour des nouveautés de l'alpha 3.10

Roberts Space Industries vient de dégainer la version 3.10 de l'alpha de Star Citizen, ainsi qu'une petite update sur le développement de Squadron 42 qui semble suivre son bonhomme de chemin. Bien sûr, aucune date de sortie n'est précisée, mais heureusement, les joueurs vont pouvoir se mettre un peu de contenu sous la dent. Comme on peut le voir dans ce trailer, pas mal de petites nouveautés ont été ajoutés via cette mise à jour, dont des améliorations au niveau du dogfight, un contrôle complet des tourelles des vaisseaux, des armes inédites et une physique de pilotage atmosphérique revue. En bonus, on découvre aussi la publicité officielle pour le Greycat ROC, un véhicule minier tout-terrain qui permet d'exploiter les filons les moins accessibles.