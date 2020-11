Spintires MudRunner : le jeu débarque sur l'Epic Games Store, le jeu offert à vie

Disponible depuis 2017 sur PC, Spintires : MudRunner débarque aujourd'hui sur l'Epic Games Store. C'est en effet ce qu'annonce Focus Home Interactive par le biais d'un communiqué officiel, où il est indiqué que ceux qui récupéreront le jeu avant le 3 décembre (17 heures) l'auront gratuitement et à vie. Ce n'est pas tout : Black Friday oblige, on nous affirme que "les joueurs peuvent également acheter l’extension American Wilds [4,99€ au lieu de 9,99€, ndlr] et SnowRunner [23,99€ au lieu de 39,99€, ndlr], dernier opus de la franchise, qui bénéficient respectivement de 50% et 40% de réduction". Bien évidemment, ces soldes concernent aussi les DLC de SnowRunner, comme mentionné à cette adresse Pour mémoire, notre test de MudRunner se trouve ici , tandis que celui de SnowRunner est juste là