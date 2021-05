Sonic Colors Ultimate annoncé sur consoles et PC, un trailer et une date de sortie

Blind Squirrel Entertainment promettant des graphismes remaniés, de la 4K 60fps sur les consoles de Microsoft et de Sony, des fonctionnalités inédites, un gameplay amélioré, ainsi que le nouveau mode "Rival Rush" - avec lequel on pourra affronter en duel Metal Sonic, et donc récupérer tout un tas de récompenses.









Ce n'est pas tout, puisque l'on apprend que Sonic Colors Ultimate de trois éditions :



L'édition standard, qui ne contiendra que le jeu ;

L'édition Day One, qui comprendra le jeu et un porte-clé à l'effigie de bébé Sonic ;

L'édition Deluxe, qui inclura le jeu, un accès anticipé de quatre jours, des icônes, des musiques exclusives, ainsi qu'un pack rempli d'éléments de customisation.



























La sortie du jeu est programmée pour le 7 septembre prochain.

