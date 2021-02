Silent Hill de retour dans Dark Deception : Monsters & Mortals, la vidéo

Sorti sur PC Steam le 2 novembre 2020, Dark Deception : Monsters & Mortals est resté dans un certain anonymat. Jeu d'horreur multijoueur où il est question de survivre dans des couloirs étriqués, soit dans la peau d'un humain lambda, soit d'un monstre assoiffé de chair. le titre est à la une de tous les médias suite à son partenariat avec Konami. En effet, quoi de plus malin que de proposer un DLC "Silent Hill" pour faire parler de soi ? C'est ce que viennent d'annoncer les développeurs de Glowstick Entertainment, qui précise qu'il s'agira juste d'une nouvelle map qui reprendra l'univers et l'esthétique du jeu Silen Hill. Une première vidéo a été postée, mais celle-ci ne dévoile absolument rien. On imagine qu'il faudra attendre la prochaine mise en avant pour en voir davantage. Cette map en supplément arrivera ce mois-ci si tout va bien.