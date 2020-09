Shadow Man Remastered : un nouveau trailer avec du gameplay

Shadow Man : Remastered refait surface à travers un second trailer récemment mis en ligne par Nightdive Studios. Une séquence de plus de deux minutes qui rappelle la différence entre un remaster et un remake. En effet, ici, on a plutôt affaire à un lissage HD avec un éclairage remanié, des effets visuels plus consistants, des ombres dynamiques et une compatibilité avec les écrans 4K HDR. Bref, par rapport à Shadow of the Colossus sur PS4 par exemple, le résultat est clairement moins impressionnant.Par ailleurs, côté contenu, Shadow Man : Remastered contiendra les éléments qui n'avaient pas été retenus dans la version originelle, sans oublier la B.O. remaniée. Enfin, en plus des contrôles qui ont été modernisés, on nous garantit que l'I.A. sera au niveau. Sortie prévue pour 2021 sur Xbox One, PC, Nintendo Switch et PS4.