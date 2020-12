Sam & Max Sauvent le Monde Remastered : 26 minutes de pur gameplay sur Switch

Sorti sur la Nintendo Switch il y a quelques jours à peine, le remaster de Sam & Max Save the World vient d'avoir droit à une grosse vidéo de gameplay qui nous dévoile les 26 premières minutes du jeu. Le duo de détectives le plus déjanté de l'histoire du jeu vidéo revient donc dans une version modernisée qui se pare de nouveaux graphismes, mais aussi du support pour les fonctionnalités tactiles, ce qui est un must pour un Point & Click. Mieux, sachez que l'humour corrosif de la série est toujours présent, ce qui devrait garantir de nombreuses heures le sourire en coin.