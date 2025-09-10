JeuxActuJeuxActu.com

Resident Evil 5 : pas de remake en vue selon un insider, un épisode problématique ?

Après les remakes acclamés de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4, les fans espéraient naturellement que Resident Evil 5 bénéficierait du même traitement. Malheureusement, ce n'est visiblement pas dans les plans de Capcom. Selon une fuite récente du leaker bien connu Dusk Golem, le remake de RE 5 n’a pas été officiellement approuvé par Capcom. En gros, le projet pourrait être discuté en interne, mais aucune feuille de route concrète ne permet de croire qu’il verra le jour avant plusieurs années. Cette nouvelle est un vrai coup pour les amateurs de Chris Redfield et Sheva Alomar, surtout pour ceux qui considèrent Resident Evil 5 comme l’un des épisodes les plus sous-estimés de la saga. Le jeu, déjà controversé à sa sortie pour son virage action et ses environnements moins oppressants que les épisodes précédents, méritait peut-être une seconde jeunesse avec les standards techniques actuels.

Resident Evil 5

UN JEU PROBLÉMATIQUE AUJOURD'HUI ?

Mais un autre facteur complique la donne : l’époque n’est plus la même. Resident Evil 5 se déroule en Afrique et met en scène des ennemis locaux transformés en zombies par un virus. Aujourd’hui, ce cadre peut poser problème, certains passages étant perçus comme stéréotypés ou sensibles sur le plan culturel. Une réédition moderne devrait donc être maniée avec prudence, en adaptant certains aspects pour éviter les polémiques tout en conservant l’intensité du gameplay. Heureusement, il y a un peu de lumière à l’horizon : le remake de Resident Evil Code Veronica avance bien. D’après Dusk Golem toujours, le développement a commencé en 2022 et est déjà en avance sur le calendrier, grâce à un cycle de production fluide. Capcom semble donc jouer la prudence : certains titres sont relancés, d’autres, comme RE5, restent dans les limbes, et pour le moment, Chris et Sheva restent dans le couloir sombre du purgatoire Capcomien, en attendant qu’un jour, peut-être, la production se décide à franchir le feu vert, tout en adaptant le contexte pour un public contemporain.

Resident Evil 5


Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 10 septembre 2025
12:45


Resident Evil 5

Jeu : Action
18 Sept 2009
13 Mar 2009
13 Mar 2009
Rumeurs
28 Juin 2016
28 Juin 2016
29 Oct 2019

