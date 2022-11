Project The Perceiver : un nouvel Action-RPG open world qui vient de Chine et qui rappelle Ghost of Tsushima

Ce n'est plus un secret pour personne, la Chine est le nouvel eldorado du jeu vidéo. Entre les studios qui émergent et les géants qui rachètent à tour de bras les studios et les talents occidentaux et japonais, le pays de Xi Jinping veut se placer comme la nouvelle pierre angulaire du gaming mondial. Un nouveau jeu vient d'ailleurs d'être annoncé, un certain Project The Perceiver, dévoilé dans une longue vidéo de 7 minutes qui alterne entre cinématiques et séquences de gameplay. Développé sur plusieurs plateformes, le jeu est confirmé pour le moment sur PC, PS5 et PS4 et rappelle évidemment Ghost of Tsushima dans sa structure et sa façon de faire. Action-RPG à monde ouvert, Project The Perceiver va nous transporter dans monde fantaisiste situé dans la période Tianhu de la dynastie Xuantang. Dans les campagnes, une entité bizarre a été découverte, avec une couleur peu commune et une forme impossible à décrire.







Côté gameplay, Project The Perceiver promet de la grimpette très fluide, des combats à l'épée dynamique, avec esquives et contres qui s'annoncent prometteurs. Des affrontements plus poussés avec des "boss" rappellent également le jeu de Sucker Punch, tout en intégrant des éléments liés aux productions FromSoftware. Des séquences de plateforme semblent également promises, avec des effets très jolis ou la fantaisie se mêle à cette réalité dystopique. La fin du trailer nous permet de constater que le personnage est capable de changer d'identité selon le masque qu'il porte. Une façon maligne de permuter de personnage au fil de l'aventure et de profiter de leurs compétences à chacun. Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, les projets venant de Chine prenant visiblement beaucoup de temps à être peaufinés.