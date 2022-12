Project The Perceiver : 40 minutes de gameplay pour le Sekiro / Ghost of Tsushima chinois

Rappelez-vous, c'était le 10 novembre dernier, le studio 17ZHE Studio faisait sensation avec l'annonce de leur jeu Project : The Perceiver, un Action-RPG en monde ouvert que beaucoup ont comparé à un mélange entre Ghost of Tsushima et Sekiro. Puisqu'il faut sans cesse comparer, il est vrai que le titre possède quelques similitudes avec les titres de Sucker Punch et de FromSoftware, au moins dans son gameplay. Histoire de montrer que leur jeu possède aussi sa propre identité, mais aussi que son potentiel est certain, les développeurs ont réalisé un livestream de plus de 50 minutes juste avant les fêtes de Noël. On les voit jouer sur une build qui a certainement dû servir au gameplay de 7 minutes qu'on avait pu découvrir le mois dernier, puisqu'on retrouve peu ou prou les mêmes moments. La grosse différence en revanche, c'est qu'il s'agit de gameplay pur et qu'on peut avoir un meilleur aperçu de ce qui nous attend une fois que le jeu sera prêt.On rappelle que Project : The Perceiver va nous propulser dans un monde fantaisiste situé durant la période Tianhu de la dynastie Xuantang. Dans les campagnes, une entité bizarre a été découverte, avec une couleur peu commune et une forme impossible à décrire. Est-ce cette substance qui commencent à corrompre les gens ? Toujours est-il que notre guerrier possède cette faculté à se transformer grâce à des masques interchangeables. Lors du combat de boss, on peut voir en temps réel le personnage changer d'identité et donc profiter d'attaques différentes. C'est à travers cette astuce de gameplay que Project : The Perceiver va tenter de se démarquer des autres jeux de cette catégorie. En attendant une date de sortie, on rappelle que le jeu de 17ZHE Studio est annoncé sur PC, PS5 et PS4.