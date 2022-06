Project M : le jeu narratif de NCSoft qui fait concurrence à Quantic Dream, un 1er trailer impressionnant de réalisme

NCSoft s'est enfin décidé à dévoiler le tout premier trailer de Project M, un jeu narratif développé par Hound 13. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de ce concurrent aux productions signées Quantic Dream, puisque l'on avait déjà eu droit à un teasing en février dernier. Cette fois-ci, les développeurs se montrent plus locaces sur le sujet en indiquant que, sans surprise, les décisions prises par le joueur auront un impact sur le déroulement de l'histoire.



Impressionnant de réalisme sur le plan visuel, Project M tourne sur l'Unreal Engine 5 et exploite les dernières technologies de NCSoft, notamment en matière de motion capture, d'effets spéciaux et de scan 3D. Pour ce qui est du gameplay, jeu narratif oblige, un certain nombre de QTE seront bien évidemment présents, avec une issue potentiellement fatale si l'on ne presse pas les bonnes touches dans le temps imparti.



A noter que Project M est développé dans le cadre de NCing, un programme incitant les développeurs de la maison à tenter des expériences pouvant éventuellement conduire à de véritables jeux. Pour l'instant, aucune fenêtre de sortie n'est indiquée, ni même le moindre support. Enfin, pour ce qui est du scénario de Project M, a priori, il devrait s'articuler autour de la vengeance d'un homme.