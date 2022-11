Project LLL : un nouveau shooter par les Coréens de NCSoft dans un Séoul post-apo, ça envoie sec !

La sortie de Project LLL est prévue en 2024 sur PC et consoles.





















































Gyeongbokgung. À noter que le choix initial ne s'était pas porté sur la capitale de la Corée du Sud, Seeder Jaehyun Bae et ses collègues ayant envisagé d'autres villes de dimension internationale comme New York. "Mais nous avons estimé qu'il était préférable d'opter pour un lieu avec lequel les équipes étaient familières", a-t-il expliqué, ce qui a permis au développement de Project LLL d'avancer plus rapidement. Enfin, concernant les personnages, ils disposeront chacun de leur propres caractéristiques, et leur personnalité sera mise en avant par des éléments scénaristiques.La sortie de Project LLL est prévue en 2024 sur PC et consoles.

À quelques jours du coup d'envoi de la G-Star 2022 - qui aura lieu du 17 au 20 novembre prochains - NCSoft a décidé de lever le voile sur Project LLL, un shooter MMO se déroulant dans un Séoul post-apocalyptique. D'ailleurs, nous avons droit à une vidéo de gameplay en 4K qui permet de se faire une meilleure idée du jeu. En charge du projet, Seeder Jaehyun Bae n'a pas peur de dire que le titre nourrit des ambitions AAA, et que même si le genre est déjà largement représenté, les équipes de NCSoft souhaitent créer un nouveau marché à travers une licence inédite qui reprend différents éléments ayant participé au succès des autres productions de la maison.D'après ce qu'explique Seeder Jaehyun Bae, l'open-world de Project LLL s'étalera sur une trentaine de kilomètres et pourra être exploré sans le moindre temps de chargement. Il précise également que le jeu générera du contenu de manière procédurale en fonction de la progression du joueur afin de rendre l'ensemble dynamique. A priori, le moteur graphique devrait être l'Unreal Engine 5, les développeurs ayant apporté un soin particulier aux animations - ils ont notamment eu recours à la motion capture. Pareil pour la modélisation des armes qui, selon Seeder Jaehyun Bae, est ultra réaliste.Si Project LLL verse dans la science-fiction, il s'inscrit également dans l'uchronie. "Le jeu prend place dans un monde où l'histoire telle que nous la connaissons a évolué différemment suite à un événement qui s'est produit par le passé", explique l'homme de NCSoft. En gros, le lore mêlera à la fois le Xe siècle de l'Empire byzantin et le XXIIIe siècle de l'époque moderne, les thèmes évoqués étant principalement la technologie et la justice humaine comme c'est le cas dans des oeuvres telles que Blade Runner, Le Maître du Haut Château ou encore Total Recall.Naturellement, la map de Project LLL intégrera de nombreux endroits connus de Séoul tels que le centre commercial COEX, le temple bouddhiste Bongeunsa ou bien le palais de