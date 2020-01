Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX : le jeu annoncé sur Switch, un trailer et une date de sortie

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. C'est en effet ce qu'a permis d'apprendre le Pokémon Direct d'aujourd'hui, durant lequel The Pokémon Company a indiqué qu'il s'agissait d'un remake de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge & Bleue.



Ca fait maintenant une quinzaine d'années que les deux jeux sont sortis sur DS et GBA, et les développeurs de Spike Chunsoft comptent profiter de cette nouvelle version pour intégrer un certain nombre de nouveautés : le déplacement automatique, la présence de 8 alliés lorsque l'on explore un donjon, laisser l'I.A. choisir la capacité la plus efficace face à un ennemi, ou encore la possibilité de reprendre la partie à l'endroit où l'on a été mis KO.



A noter qu'une démo de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est dès à présent disponible en téléchargement sur l'eShop, et que les données pourront être transférées dans la version complète du jeu. Bien vu.





La Nintendo Switch accueillera le 6 mars prochain