Plants vs. Zombies Replanted : un trailer pour fêter la sortie du remaster du jeu

Plants vs. Zombies Replanted qui n'est autre que

C'est aujourd'hui que sortle remaster du tower defense culte sorti en 2009 et qui revient sur PC (Steam, EA App, Epic Games Store) et consoles (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One et Nintendo Switch). Qui dit remaster dit ravalement de façade avec des graphismes HD, de nouveaux niveaux bonus, et des modes coopératifs. Bien sûr, le cœur du jeu reste la gestion stratégique et tactique des plantes, désormais sublimée par des visuels plus up-to-date comme on dit. Cette nouvelle version introduit aussi des nouveaux modes, répondant aux noms de 'Ciel nuageux' et 'Repose en paix' et qui introduisent du coup des variantes de gameplay, tandis que la coopération locale permet à deux joueurs de combiner les forces pour optimiser leurs défenses et multiplier les dégâts contre les vagues de zombies. À l’inverse, le mode local JcJ propose un défi plus compétitif, où la planification et la réactivité deviennent essentielles. A noter que sur Nintendo Switch 2, le jeu propose la fonctionnalité GameShare, ce qui veut dire qu'un seul exemplaire du jeu suffit pour inviter un ami à participer à la partie en coopération ou en JcJ via une connexion locale. En gros, c'est gratos pour le Joueur 2, et on ne peut que saluer l'initiative.