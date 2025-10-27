JeuxActuJeuxActu.com

Plants vs. Zombies Replanted : un trailer pour fêter la sortie du remaster du jeu

Plants vs. Zombies Replanted : un trailer pour fêter la sortie du remaster du jeu
C'est aujourd'hui que sort Plants vs. Zombies Replanted qui n'est autre que le remaster du tower defense culte sorti en 2009 et qui revient sur PC (Steam, EA App, Epic Games Store) et consoles (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One et Nintendo Switch). Qui dit remaster dit ravalement de façade avec des graphismes HD, de nouveaux niveaux bonus, et des modes coopératifs. Bien sûr, le cœur du jeu reste la gestion stratégique et tactique des plantes, désormais sublimée par des visuels plus up-to-date comme on dit. Cette nouvelle version introduit aussi des nouveaux modes, répondant aux noms de 'Ciel nuageux' et 'Repose en paix' et qui introduisent du coup des variantes de gameplay, tandis que la coopération locale permet à deux joueurs de combiner les forces pour optimiser leurs défenses et multiplier les dégâts contre les vagues de zombies. À l’inverse, le mode local JcJ propose un défi plus compétitif, où la planification et la réactivité deviennent essentielles. A noter que sur Nintendo Switch 2, le jeu propose la fonctionnalité GameShare, ce qui veut dire qu'un seul exemplaire du jeu suffit pour inviter un ami à participer à la partie en coopération ou en JcJ via une connexion locale. En gros, c'est gratos pour le Joueur 2, et on ne peut que saluer l'initiative.



Plants vs. Zombies Replanted

Plants vs. Zombies Replanted

Plants vs. Zombies Replanted

Plants vs. Zombies Replanted

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 27 octobre 2025
11:43


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Plants vs. Zombies Replanted

Jeu : Action
Editeur : Electronic Arts
Développeur : PopCap Games
24 Oct 2025
24 Oct 2025
24 Oct 2025
24 Oct 2025
24 Oct 2025
24 Oct 2025
24 Oct 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers