Phantasy Star Online 2 : le jeu tient sa date de sortie sur Steam, un nouveau trailer en prime

La version PC de Phantasy Star Online 2 sortira sur Steam le 5 août prochain. C'est en effet ce que fait savoir SEGA par le biais d'un communiqué officiel, où il est rappelé que le Windows Store a été servi le 27 mai. Naturellement, l'arrivé du jeu sur la plateforme de Valve implique des bonus exclusifs, comme l'emote crabe de tête qui se débloque dès que l'on se connecte à notre compte, la possibilité de booster de 50% les points d'expérience récoltés, ou encore la probabilité de récupérer des objets rares rehaussée de 50% elle aussi.Par ailleurs, si l'on termine une quête en Casual ou en Normal, on se verra remettre le masque à gaz de Pyro (Team Fortress 2) ainsi que la coupe de cheveux d'Alyx (Half Life : Alyx). D'autres bonus cosmétiques sont à obtenir en bouclant les missions à un niveau de difficulté plus élevé, sachant qu'il faudra répéter l'opération pour mettre la main sur certains d'entre eux. Naturellement, on nous garantit le cross-play et le cross-save avec la mouture Xbox, histoire de conserver toutes ses données si l'on décide de changer de machine.Enfin, SEGA souligne que Phantasy Star Online 2 : New Genesis ( annoncé la semaine dernière lors du Xbox Games Showcase) débarquera également sur Steam, sachant que sa sortie est fixée à 2021.