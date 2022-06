Pentiment : Obsidian annonce son nouveau jeu narratif, ça se passe au XVIe siècle

Pentiment. Qualifié de jeu d'aventure narratif, il nous plongera dans l'Allemagne du XVIe siècle et demandera d'incarner " Andreas Maler, un artiste itinérant travaillant dans l’ancien scriptorium de l’abbaye de Kiersau pendant une période de grande agitation sociale. Alors qu’il termine son chef-d’œuvre, Andreas se retrouve malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans." Pour faire la lumière sur cette affaire, il devrez mener l’enquête en interrogant des paysans, des voleurs, des artisans, des moines, des nonnes, des nobles et même des saints.



" Ce sera à vous de prendre les décisions d’Andreas, vous pourrez déterminer son niveau d’instruction comme son style de vie, ou choisir comment il mènera l’enquête, est-il souligné dans le communiqué officiel. Il pourra très bien déterrer le corps d’un moine dans le cimetière de l’abbaye ou espionner les conversations des dames pour entendre de nouvelles rumeurs. Chaque décision, chaque accusation aura des conséquences qui auront un impact sur le reste de la communauté, sur plusieurs générations."



Attendu pour le mois de novembre sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, et inclus dans le Xbox Game Pass, Pentiment aura bien évidemment l'occasion de se dévoiler un peu plus d'ici là.





Il faut croire qu'être déjà à l'oeuvre sur Avowed, The Outer Worlds 2 et la version définitive de Grounded ne lui suffit pas. En effet, dans le cadre du Xbox & Bethesda Games Showcase, Obsidian Entertainment a annoncé