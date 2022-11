Test Pentiment : la presse séduite par le jeu d'enquête au Moyen-Âge, voici toutes les notes

S'il n'a pas bénéficié d'une grosse campagne marketing de la part de Microsoft, Pentiment a malgré tout réussi à faire pas mal parler de lui ces derniers jours. Entre le trailer de lancement et la publication des tests par la presse spécialisée, le dernier jeu des studios Obsidian Entertainment s'est fait remarquer. Mieux, en se rendant sur Metacritic, on se rend compte que le jeu s'en sort avec les applaudissement du jury, puisqu'il repart avec la note moyenne de 86% . Un Metascore obtenu sur 49 reviews recensées, la majeure partie soulignant un jeu original, loin des standards habituels. On rappelle qu'il s'agit d'un jeu d'enquête se déroulant durant le Moyen-Âge, en Allemagne, où l'on dirige Andreas Maler, un artisan travaillant dans l’ancien scriptorium de l’abbaye de Kiersau. Alors qu’il termine un manuscrit, Andreas se retrouve malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans. S'ensuite une série d'enquête qui va lui faire parcourir du territoire, mais aussi interroger tout un tas de personnes, du moine au voleur, en passant par des paysans, des nonnes, des nobles et même des saints.



