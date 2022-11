Peaky Blinders The King’s Ransom : le jeu VR tient sa date de sortie, un nouveau trailer en sus

Le jeudi 9 mars 2023, telle est la date choisie par le studio Maze Theory pour commercialiser Peaky Blinders : The King's Ransom, jeu vidéo en réalité virtuelle adaptée de la célèbre série télé. Une annonce survenue lors des 40ème Golden Joystick Awards qui ont eu lieu à Londres il y a quelques jours et qui était accompagnée d'une nouvelle bande annonce, entièrement en cinématique. , avec le spot vidéo mettant en lumière les débuts de la célèbre série télévisée sur VR. Le studio en profite pour rappeler que les stars de l'émission, à savoir Cillian Murphy et Paul Anderson, reprennent leurs rôles de frères Thomas et Arthur Shelby dans le jeu. Comme on a pu le voir dans les récents trailers de gameplay, il s'agira d'un jeu narratif nous plongeant dans l'ambiance de la série télé, où le joueur incarnera une petite frappe faisant partie du gang de Thomas Shelby dans le Londres des années 20. On retrouvera des lieux inconiques comme The Garrison, Charlie's Yard et Shelby's Betting Shop. Il sera possible d'interagir avec les protagonistes principaux et le jeu promet un gameplay mélangeant explorations, énigmes à résoudre et phases de shoot.Peaky Blinders : The King's Ransom sera compatible avec les casques VR Meta Quest 2 et PICO 4 le jeudi 9 mars 2023 pour 24,99£ / 29,99€ / 29,99$.