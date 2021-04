Pac-Man 99 : le jeu annoncé sur Nintendo Switch, il ne sera pas accessible à tous

pour améliorer votre vitesse, votre résistance aux Pac-Man perturbateurs ou encore votre capacité à engloutir les trains de fantômes d'une simple pression d'un bouton." Il sera aussi possible de cibler des concurrents sur le point de céder, ou bien ceux qui viennent de nous envoyer des Pac-Man perturbateurs.



Enfin, puisqu'il faut bien tenter les plus faibles, un pack Deluxe est disponible à la vente (30$). Il contient non seulement des modes de jeu supplémentaires (

Visiblement satisfait de l'engouement suscité par Tetris 99, Nintendo s'est associé à Bandai Namco Entertainment pour proposer Pac-Man 99 sur Switch. C'est en effet ce qu'annonce l'éditeur japonais dans un communiqué officiel, où il est précisé que seuls les membres du Nintendo Switch Online pourront accéder au jeu. Gratuit et attendu pour demain (8 avril), ce battle royale demandera en toute logique d'être le dernier Pac-Man debout face aux fantômes.La formule ancestrale n'a pas changé : en croquant une pac-gomme, on sera en mesure d'avaler les spectres effrayés. Sauf qu'ici, chaque ennemi ingurgité permettra d'envoyer des Pac-Man perturbateurs chez les autres joueurs, et ralentir ainsi leur progression. Mieux : en créant un train de fantômes grâce aux fantômes endormis, il y aura moyen d'envoyer une ribambelle de Pac-Man perturbateurs pour consolider notre avance, ou alors faire une remontée improbable dans les derniers instants de la partie.Ce n'est pas tout, car on nous indique également la présence de stratégies "CPU Battle, Password Match, Score Attack, Blind Time Attack), des thèmes bonus (proposés également séparément), ainsi que 8 Pac-Man arrangés.