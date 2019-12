One Piece World Seeker : un trailer de lancement pour le DLC "The Unfinished Map"

One Piece : World Seeker peuvent télécharger le DLC "The Unfinished Map". C'est en effet ce que rappelle Bandai Namco Entertainment à l'aide d'un trailer de lancement, en soulignant que l'extension (comprise dans le Season Pass pour lequel il faut débourser 29,99€) coûte une dizaine d'euros. Après Roronoa Zoro dans "The Void Mirror Prototype", et Sabo dans "Where Justice Lies", c'est cette fois-ci Trafalgar Law qui a droit aux honneurs.



En partance pour l'île céleste de Skypiea, il tombe sur le jeune Roule, un personnage inédit en possession d'une mystérieuse carte confiée par son père. Le prétexte idéal pour que les deux protagonistes fassent route vers l'Île Prison. On rappelle que "The Unfinished Map" sort sur Xbox One, PC et PS4.





C'est à partir d'aujourd'hui que les possesseurs de