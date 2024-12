Okami 2 : la suite officialisée aux Game Awards, avec Hideki Kamiya aux commandes

Voilà une annonce que personne n'a vu venir et qui n'a pas fuité non plus : le retour d'Okami. Non, il ne s'agit pas d'un remaster ni même d'un remake, mais bel et bien d'une suite que Capcom va donc produire. L'annonce lors de la soirée des Game Awards a surpris pas mal de monde, surtout quand on sait que le premier épisode n'a jamais brillé niveau ventes et que la franchise a disparu des écrans radar des joueurs depuis un moment. Mais Capcom y croit, au point d'avoir permis à Hideki Kamiya de remonter son ancien studio Clover, avec d'autres vétérans de l'industrie. Pour le moment, on a juste le droit à un teaser, avec le nom de Okami Sequel comme nom de code, et une annonce qui a été faite tambour battant sur la scène des Game Awards, et c'est le cas de le dire. On va néanmoins retrouver la même direction artistique, faite d'estampes japonaises et de calligraphies, le même personnage d'Amaterastu, mais aussi d'autres compagnons. Vivement du gameplay.