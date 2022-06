Nivalis : la pépite des créateurs de Cloudpunk se montre en vidéo 4K, une simulation de vie qui fait mouche

Dans cette simulation de tranche de vie unique proposant des conditions météo et des cycles jour/nuit réalistes, vous aurez l'opportunité de faire fructifier votre activité, faire la connaissance de personnages aussi étranges que variés, former des amitiés et découvrir tous les dangers et merveilles d'une ville cyberpunk en voxels."

Vous allez devoir commencer petit : une échoppe, un stand de nouilles, une boutique de stimulants..., est-il expliqué sur Steam. Avec le succès, vous pourrez ouvrir un bar, un restaurant ou même une boîte de nuit. Au final, vous finirez par avoir le contrôle de toute la vie nocturne de Nivalis. La nuit vous appartiendra !"Un peu plus loin, il est indiqué : "