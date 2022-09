Ni no Kuni : le RPG de Level-5 arrive enfin sur Xbox, un trailer et tous les détails

Ni no Kuni : Wrath of the White Witch Remastered était dès à présent disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et le Xbox Game Pass. Ce n'est pas tout, puisque l'éditeur japonais a précisé dans la foulée que Ni No Kuni 2 : L'Avènement d'un Nouveau Royaume aurait droit au même traitement de faveur en 2023.







On profite de l'occasion pour rappeler que Ni no Kuni : Wrath of the White Witch Remastered est sorti en septembre 2019 sur PC et PS4, tandis que Ni No Kuni 2 : L'Avènement d'un Nouveau Royaume et arrivé en mars 2018 sur les deux machines, avant de débarquer en septembre 2021 sur Nintendo Switch. Le célèbre studio Ghibli (Mon voisin Totoro, Le Tombeau des lucioles, Princesse Mononoké) a notamment participé à leur développement.









Ni no Kuni est désormais une réalité sur Xbox. En effet, Bandai Namco Entertainment a profité de la conférence organisée par Microsoft dans le cadre du Tokyo Game Show 2022 pour annoncer que