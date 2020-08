NHL 21 : un premier trailer et Ovechkin sur la jaquette !

EA Sports nous donne enfin des nouvelles de NHL 21, et bonne surprise pour les fans des Capitals, puisque c'est Aleksandr Ovetchkine qui est la star de cet épisode, et qui occupe donc la jaquette du jeu. Vainqueur de la Stanley Cup en 2018 avec l'équipe de Washington, le Russe est décrit comme ayant largement inspiré l'équipe de développement. Selon EA, NHL 21 apporte un renouveau à la franchise avec une refonte du mode "Be a Pro" pour une durée de vie plus grande, tandis qu'on aura la possibilité de vivre la vie d'une star du hockey à la fois dans et hors de la patinoire. Il faudra donc gravir tous les échelons, en impressionnant les membres de la direction pour être parmi les premiers sélectionnés le jour de la draft, et grimper toutes les marches jusqu'à pouvoir soulever la Stanley Cup et ses 16 kilos. NHL 21 sortira le 16 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One. Néanmoins, le jeu reste toujours absent sur PC, tandis que rien n'est prévu pour les PS5 et Xbox Series X. Dommage.