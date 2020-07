NHL 21 : cette année, le jeu fera l'impasse sur la Xbox Series X et la PS5

Alors que FIFA 21 compte bien profiter de la next-gen pour redorer son blason qui s'est quelque peu écorné ces dernières années, ça ne sera pas le cas de NHL 21. En effet, Electronic Arts fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que cette année, le jeu ne sortira ni sur Xbox Series X, ni sur PS5. "Ces derniers mois ont été marqués par des circonstances exceptionnelles qui nous ont incités à prendre les mesures adéquates, afin de poursuivre le développement du jeu de chez nous, peut-on lire. Cette transition s'est déroulée parfaitement, et nous sommes donc ravis d'annoncer que le jeu est sur de bons rails, complet et conforme à notre vision de départ. Nous avons juste besoin de quelques semaines supplémentaires pour peaufiner NHL 21, et corriger les bugs."Les fans l'auront donc compris : le jeu ne sortira pas en septembre comme ils en avaient l'habitude, mais au mois d'octobre. Le first look, quant à lui, est programmé pour août, l'éditeur américain assurant que les développeurs communiqueront sur les nouveautés en amont. Enfin, s'ils ont pris la décision de bouder la next-gen pour se focaliser pleinement sur le gameplay et le contenu de NHL 21, les futurs possesseurs de PS5 et de Xbox Series X pourront quand même profiter du jeu via la rétrocompatibilité. "Nous avons hâte de voir les opportunités que vont nous offrir les consoles next-gen à l'avenir", indiquent-ils.