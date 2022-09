Miraculous Rise of the Sphinx : Ladybug et Cat Noir arrivent sur PC et consoles, 1er trailer

Voilà une annonce qui va faire plaisir aux petites filles : Miraculous arrive bientôt en jeu vidéo. En effet, GameMill Entertainment et Just For Games viennent de révéler l'existence de Miraculous : Rise of the Sphinx, l'adaptation en jeu vidéo du célèbre dessin animé, à venir sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 octobre prochain. Il s'agira d'un jeu d'action/aventure mettant en scène Ladybug et Chat Noir, qu'on pourra contrôler en même temps puisque le jeu sera jouable en coopération locale. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, et ce malgré une première bande annonce qui nous dévoile le rendu visuel assez cheap de cette production. On sait en revanche que notre deux super-héros possèderont leur attiral de base, avec le yo-yo de Ladybug et le bâton magique de Chat Noir, qui leur seront utiles pour combattre Le Papillon, Le Gamer, Papa Garou, Monsieur Pigeon et d'autres adversaire redoutables. Miraculous : Rise of the Sphinx promet un gameplay varié, avec la possibilité de faire évoluer ses personnages avec des entraînements avec Maître Fu. Il sera aussi possible de jouer en tant que Marinette et Adrien, et de partir à la recherche de trésors pour débloquer de nouvelles musiques, des illustrations et d'autres bonus encore.