Mick McGinty, le célèbre illustrateur des jaquettes occidentales de Street Fighter 2, est mort

occidentale de Street Fighter II. D'après le département américain de Capcom, l’illustration japonaise risquaitde ne pas séduire le public américain et européen.Je n’étais pas vraiment un peintre hyperréaliste, mais j’étais capable de faire du réalisme outrancier. Je pouvais apporter un point de vue américain à ces personnages et à leurs mouvements, affirmait Mick McGinty, qui s'était spécialisé dans les jaquettes de Zoo Tycoon dans les années 2000. Son fils explique que son père Mick McGinty était un perfectionnisteet qu'il avait un coup de crayon particulier, ce qui est vrai, puisque reconnaissable assez facilement. C'était d'ailleurs dans le cinéma qu'il s'est le mieux illustré, lui qui réalisait des affiches comme celle de Curse of the Pink Panther.