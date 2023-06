Metal Gear Solid Collection Vol 1 : un trailer de gameplay et des infos inédites sur la compilation

Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 nous revient avec de nouvelles précisions, apportées par Konami en personne. Première chose à savoir, c'est sa date de sortie, attendue pour le 24 octobre prochain, que ce soit sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les personnes qui aiment bien acheter en avance, avant même de connaître la qualité finale d'un produit. Pour ces personnes que beaucoup considèrent comme des volatiles, elles pourront repartir avec des

Annoncé lors du Nintendo Direct du 21 juin 2023,bonus de précommande, comme une bande-son numérique qui contient des interprétations orchestrales nouvellement enregistrées de thèmes iconiques de la série Metal Gear Solid, dont "THE BEST IS YET TO COME", "CAN’T SAY GOODBYE TO YESTERDAY" et "SNAKE EATER". Ces pistes seront téléchargeables au lancement.



On rappelle que cette compilation Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 permettra de jouer aux jeux "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty", "Metal Gear Solid 3 : Snake Eater" et des bonus tels qu'un Screenplay Book contenant le texte in-game de chaque jeu ainsi qu’un Master Book qui détaille l’histoire et les personnages. Deux romans graphiques numériques sont également inclus dans le contenu bonus de Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1, tandis que Metal Gear Solid : Digital Graphic Novel est un comic numérique entièrement doublé qui raconte les événements de Metal Gear Solid à travers des panneaux animés. Il est suivi par Metal Gear Solid 2 Digital Graphic Novel, qui se penche sur l’histoire du sequel.





Jeux présents dans la compilation :

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (y compris les Missions VR / Missions spéciales)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)

Metal Gear (version NES/FC)

Snake's Revenge





Bonus vidéos :

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel





Livres numériques :

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Bande-son numérique

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Les fans peuvent également acheter Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater en tant que titres stand-alone numériques, en dehors de la collection, au prix de vente conseillé de 19,99 €. Des versions régionales de ces jeux seront également disponibles en téléchargement sans coût supplémentaire.

Une chose est sûre, Konami a bel et bien envie de faire revenir la saga MGS sur le devant de la scène. Ce ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'un nouvel épisode soit commandé auprès d'un studio de développement externe...